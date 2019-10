Bracciale: Murialdo e Pontinvrea al vertice in Italia

Murialdo. Due giornate di gare a Chianciano Terme, in Toscana, per le finali del campionato italiano giovanile di pillotta.

Nell’Under 14 titolo al Comitato Contrade di Chiusi che in finale supera il Murialdo, terzo posto per il Club Sportivo Firenze. La compagine del presidente Enzo Barlocco ha giocato con Eugenio Pizzorno, Edoardo Franco, Davide Perfundi, Lara Maffei.

Nell’Under 16 a segno il Murialdo sul Comitato Contrade di Chiusi. Allenato da Michele Franco, il team biancorosso ha schierato Damiano Franco, Christian Fantuzzi, Andrea Icardo, Lorenzo Odella.

Nell’Under 18 primo posto per il Pontinvrea, argento per il Comitato Contrade di Chiusi, bronzo per la Compagnia del Pallone di Monte San Savino.

Il Pontinvrea, allenato da Daniele Bertolotto e seguito dal dirigente accompagnatore Francesco Gambetta, ha potuto contare su Filippo Bertolotto, Marco Gambetta, Ariele Boagno, Andrea Giacchino.

Il Murialdo Under 16

Il Murialdo Under 14

Il Pontinvrea Under 18