Bosco Verticale: Quali sono i prezzi per un appartamento?

Il Bosco Verticale di Milano è un sogno per moltissimi, che può però diventare realtà soltanto per quei pochi disposti a (o capaci di) sborsare cifre davvero importanti per acquistare un appartamento all’interno di uno dei due complessi.

Non è detto però che non ci siano soluzioni alternative. Vogliamo infatti sottolineare che il bosco verticale, opera del famoso architetto Stefano Boeri, può essere oggi disponibile per tutti, pur se con le debite proporzioni. Esistono infatti diverse aziende come ad esempio GreenHabitat che si occupano di verde verticale, sia per privati che per aziende – e che mettono a disposizione di chiunque abbia creatività a s sufficienza gli strumenti adatti a ricreare il bosco verticale dei loro sogni.

Certo, non si tratterà dell’opera di un grande architetto come Stefano Boeri e associati, ma comunque un passo in avanti verso un modo di abitare più verde, più moderno, più essenziale nella sua grandezza.

Un appartamento al Bosco Verticale? Partiamo da circa 7.000 al mq

110 appartamenti su due torri, che partivano da 7.000 euro al mq per i piani più bassi, per finire intorno ai 9.000 al mq per i piani alti. Abbiamo utilizzato l’imperfetto, perché oggi i prezzi sembrerebbero addirittura più alti, con gli agenti immobiliari del settore e della zona che non troverebbero problemi a venderli partendo da 15.000 al mq.

Prezzi decisamente fuori budget per molti, forse per tutti, fatta eccezione per quella classe di professionisti molto ben pagati, rappresentata da calciatori, musicisti, stilisti e artisti, che d’altronde sono tra i proprietari e tra gli abitanti di questo gioiello dell’architettura.

Pensare di poter spendere con leggerezza cifre del genere è sicuramente un sogno irrealizzabile per molti, anche se questo, come avremo modo di vedere tra poco, non vuol dire rinunciare a soluzioni di questo tipo.

Spendendo molto meno si può cominciare ad organizzare – magari facendosi aiutare da un bravo architetto di interni o da un designer – un bosco verticale anche per il proprio appartamento o per il proprio stabile.

Il verde verticale offre tutti gli strumenti per creare il proprio bosco verticale

Se sicuramente sarà molto difficile rispondere agli oltre 2.000 alberi e impianti di vegetazione presenti al Bosco Verticale di Milano, è altrettanto vero che con gli strumenti forniti dalle migliori aziende del settore si può comunque organizzare un bosco verticale di tutto rispetto, che sia quasi altrettanto accattivante e comunque in grado di avere un enorme impatto sull’estetica e sull’abitabilità del nostro appartamento e del nostro stabile.

Una soluzione che inoltre possiamo andare ad utilizzare anche per gli interni, grazie a procedimenti come la stabilizzazione – sempre offerta dalle migliori aziende del settore – che permette di avere vegetazione, piante e alberi che non abbiano più bisogno di manutenzione.

Il risparmio è ovviamente notevole

Anche per chi vive in aree particolarmente costose del nostro Paese, il risparmio sarebbe comunque decisamente concreto.

Spendere meno dei 12-15.000 euro al mq dei prezzi attuali di mercato richiesti per un appartamento al Bosco Verde è possibile, anche nei centri storici delle principali città italiane.

E anche nel caso in cui si volesse organizzare e installare un bosco verticale degno del suo esemplare più famoso, i costi sarebbero ancora molto lontani da quelli della bellissima struttura progettata da Boeri Studio.

Una sorta di democratizzazione del bosco verticale che permetterà a tutti o quasi di godere di queste innovazioni, pur non potendo disporre di budget tanto elevati.

Anche in piccoli, senza stravolgimenti

Il verde verticale che è alla base dei boschi verticali può essere utilizzato anche in scala decisamente più ridotta, per arredare una parete, per separare spazi o per dare nuova vita al nostro balcone. Si tratta infatti di soluzioni modulari, che potremo scalare a seconda del nostro budget, delle nostre esigenze e della quantità di verde che desideriamo inserire nei nostri ambienti.