“Borgo dei borghi”: la città di Laigueglia tra i borghi più belli d’Italia

Laigueglia. Risultato eccezionale, ieri sera, per Laigueglia. L’antico borgo marinaresco, infatti, si è piazzato al quarto posto della finalissima de “Il borgo dei borghi”, la nota trasmissione televisiva di Raitre.

Dopo aver passato il primo turno, il borgo savonese è entrato di diritto nella classifica dei 60 finalisti. Ieri sera, durante la trasmissione, l’annuncio del quarto posto: “Quarti su 60! Grande risultato di immagine e promozione per il nostro meraviglioso Borgo e per tutta la Liguria. Viva Laigueglia e grazie a tutti!” è stato il commento sui social del primo cittadino di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme.

La settima edizione del programma condotto da Camila Raznovich ha visto in gara 60 piccoli “gioielli” della penisola, tre per ogni regione (oltre a Laigueglia in Liguria anche Noli e Brugnato), con le loro bellezze naturali, l’arte, la cultura e la gastronomia tipica.