Borgio Verezzi, rogo in un parcheggio, coinvolti un camper e due auto

Borgio Verezzi. Un camper e altre due auto in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco, in questo momento, a Verezzi, nel grande parcheggio pubblico in centro.

Non si conoscono ancora le origini del rogo, e non ci sono persone coinvolte, ma pare che le scintille siano partite dal caravan e abbiano, successivamente, innescato l’incendio anche sugli altri mezzi.

Sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, che stanno mettendo in sicurezza l’area.