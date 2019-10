Borgio, auto contro scooter in via IV Novembre: soccorsi mobilitati

Borgio Verezzi. Incidente stradale, pochi minuti dopo mezzogiorno, a Borgio Verezzi.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sarebbero stati un’auto ed uno scooter. Il sinistro è avvenuto in via IV Novembre e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella del mezzo e finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Borgio e il personale del 118, al lavoro proprio in questi minuti.