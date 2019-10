Borghetto Santo Spirito. L’Associazione Italiana Centri Giardinaggio (AICG) organizza un’iniziativa nazionale per far conoscere le eccellenze botaniche made in Italy.

Si tratta di “viaggio entusiasmante sulle ali delle eccellenze verdi prodotte in Italia. Un viaggio lungo tutto l’anno, dove mese dopo mese, stagione dopo stagione, sono protagoniste ortensie, piante aromatiche, succulente, peperoncini, agrumi, le stelle di Natale e molte altre piante che tutti conosciamo, ma forse non sappiamo che sono nate, cresciute nelle diverse regioni del nostro Paese dalle mani di florovivaisti esperti, così come nei centri giardinaggio italiani”.

L’iniziativa nazionale “Alla scoperta delle piante italiane” toccherà anche la provincia di Savona, con l’adesione di Top Garden – Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito.

L’associazione dei Garden Center, che è parte integrante della filiera florovivaistica italiana, ne sostiene la vastissima produzione, raccontando al consumatore finale l’origine della pianta, i territori di coltivazione, le lavorazioni, la crescita, la fioritura, fino ad arrivare alla vendita finale.

Ogni mese nei centri di giardinaggio associati ad AICG verrà promossa una pianta, o un gruppo di piante, fiore all’occhiello di ognuno dei diversi distretti florovivaistici italiani: su un grande albero, dove è disegnata la forma stilizzata dell’Italia, sarà indicata una regione rappresentativa di origine della pianta e una scheda ne racconterà caratteristiche e curiosità.

Ogni Centro Giardinaggio è parte integrante nel percorso delle produzioni florovivaistiche nazionali. Questa nuova iniziativa targata AICG ha lo scopo di “sensibilizzare a un acquisto più consapevole, attento all’impatto ambientale e al risparmio energetico, oltre che diffondere la conoscenza delle colture italiane e dei loro sapienti coltivatori, da anni specializzati nella produzione di piante che rappresentano l’Italia, il suo territorio e le sue eccellenze”.

Scegliendo le piante italiane si assicura anche garanzia e qualità: tutto il Paese è infatti punteggiato da diversi distretti produttivi, che hanno fatto scuola presso i Centri Giardinaggio, ciascuno altamente qualificato nella produzione di particolari specie di piante, che vengono esportate anche all’estero, in grandi quantità.