Boissano, incendio in una baracca: vigili del fuoco mobilitati

Boissano. Questa mattina, a Boissano, un incendio si è sviluppato all’interno di una baracca di via Cappella Nuova.

Il fumo, visibile anche a grande distanza, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure e l’autobotte da Albenga.

I pompieri stanno già lavorando da diversi minuti e la situazione parrebbe sotto controllo al momento. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata in seguito al rogo, stando a quanto riferito, in via di spegnimento.

Aggiornamenti in corso.