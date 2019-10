Boissano. Nonostante le condizioni meteo tutt’altro che favorevoli, questa mattina alcuni membri dell’Asd Krav Maga Parabellum di Loano hanno effettuato la pulizia di una parte di un sentiero sito in località “Marin” a Boissano.

“La particolare situazione in cui versava questa zona, occupata da rifiuti di plastica, vetro, cartoni e materiale cartaceo era stata segnalata da due nostri associati a seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso 14 ottobre”, spiegano dall’associazione.

Tutto il materiale recuperato è stato differenziato sul posto, caricato e trasportato in un punto di raccolta idoneo per il corretto smaltimento.

“Ringrazio Alessandro Casasola e Andrea Rinaldi per aver condiviso questa opera di pulizia e l’amministrazione comunale di Boissano per essersi adoperata nel definire il punto di deposito di tutto il materiale raccolto questa mattina – aggiunge il presidente di Kmp Davide Carosa – E’ un peccato constatare come ci siano individui che, con i loro comportamenti scorretti, sporcano l’ambiente naturale con rifiuti di ogni genere senza preoccuparsi del danno arrecato alla comunità”.