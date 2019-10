Biker soccorso con l’elicottero nell’entroterra finalese

Calice Ligure. E’ ancora in corso l’intervento da parte di vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari per un biker caduto nell’entroterra finalese.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 e 30, in uno dei sentieri di Calice Ligure: la zona è particolarmente impervia, per questo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

Sul posto anche personale sanitario e 118.

Secondo quanto appreso i soccorritori devono ancora raggiungere la zona esatta dove si è verificata la caduta. Sono stati altri biker che erano con la persona rimasta ferita a dare l’allarme.