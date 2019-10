Beach tennis: Matteo Marighella e Andrea Stuto concedono il bis a Finale Ligure

Finale Ligure. I favoriti italiani Matteo Marighella ed Andrea Stuto salgono sul gradino più alto del podio anche nella seconda tappa del Beach Tennis Tour Liguria, che si è svolta sabato 5 e domenica 6 ottobre presso i Bagni Boncardo a Finale Ligure.

Nel torneo Itf Finale Ligure Open di Quarta Categoria con montepremi di 3.000 dollari, Marighella e Stuto hanno battuto in finale sul campo centrale i sardi Riccardo Manenti ed Andrea Reginato con il punteggio di 6-1 6-0.

“Abbiamo disputato una finale pressoché perfetta alla fine di un torneo più difficile di quanto mi sarei aspettato. Sono contento di aver giocato ancora nella splendida Liguria in una delle location più belle in cui abbia mai giocato, un palcoscenico emozionante. Un torneo organizzato alla perfezione, un grande applauso all’organizzatore ed a tutto lo staff, veramente impeccabili con orari, campi e quant’altro” dice Andrea Stuto, che con Matteo aveva già trionfato nella prima tappa a Spotorno ad aprile di quest’anno.

Nel torneo femminile vittoria sofferta per la tedesca Sophie Schmidt e l’austriaca Nina Voit, che in finale hanno avuto la meglio sulla coppia italiana composta da Lucia Bazzocchi e Maria Di Stolfo con il punteggio di 6-3 2-6 e 6-4.

“La nostra gita in Liguria non è stata solo piena di successo dal punto di vista sportivo, ma siamo rimaste molto contente anche del contorno. Ci siamo sentite molto a nostro agio, perciò abbiamo potuto esprime il nostro beach tennis migliore” commenta Sophie Schmidt, che insieme alla sua compagna aveva avuto la meglio anche lo scorso venerdì nel torneo Itf di Quinta Categoria che si è svolto durante la manifestazione del Beach Tennis Tour Liguria, sulle finaliste Gaia Albini e Alessia Lanucara.

In questo torneo la coppia Riccardo Manenti ed Andrea Reginato, in assenza dei campioni Matteo Marighella ed Andrea Stuto, si è rivelata la migliore in ambito maschile, battendo in finale Andrea Bolletta e Gianmarco Cappi con il punteggio di 6-1 6-4.

Per gli organizzatori del BeachClub2010, un marchio fondato in Germania nel 2010 con l’obiettivo di promuovere il beach tennis, l’evento sui dieci campi nei Bagni Boncardo ha chiuso il primo anno del Beach Tennis Tour Liguria. Sulla conclusione a Finale Ligure lo staff sta già lavorando per il futuro di questo progetto.

La seconda tappa ai Bagni Boncardo ha visto partecipare anche un grande gruppo di giocatori amatoriali la domenica con temperature estive. Filiberto Amoruso e Davide Robino si sono rivelati vincitori nel doppio maschile davanti a Gianpiero Zimbaro e Simone Isnardi; Paola Coli e Ginevra Parentini si sono imposte nel doppio femminile in finale su Liliana Bottero e Simona Spanò.

L’ex campione del mondo Matteo Marighella di Ravenna era già arrivato a Finale Ligure il venerdì. Ma invece di partecipare al torneo Itf di Quinta Categoria ha preferito insegnare e migliorare in uno stage con la sua esperienza i possibili futuri campioni di beach tennis.

Questa seconda tappa del Beach Tennis Tour Liguria ha reso partecipi anche i ragazzini con un torneo under 14 svolto sabato, vinto da Simone Bocca e Lorenzo Traverso. Sul podio anche Emma Finocchio e Adele Mina e la coppia Ludovica Aspesi e Vittoria Oliveri. Il sabato sera invece per tutti i giocatori è stata organizzata dai Bagni Boncardo una grigliata in spiaggia con musica da Dj.

Il progetto del Beach Tennis Tour Liguria nasce con l’idea di organizzare tornei amatoriali e tornei internazionali in Liguria per unire le forze e dare ai giocatori un palcoscenico dove giocare questo sport anche in questa regione. Con l’esperienza di quasi venti anni nel settore del beach tennis, e con i contatti nazionali ed internazionali, il BeachClub2010, insieme ai club ed organizzatori in Liguria, vuole fare partire il movimento in un modo professionale.

“Ringraziamo la Regione Liguria e in special modo il presidente Giovanni Toti e Marco Scajola per averla appoggiata con il patrocinio in questo progetto. Per questa tappa vorremo anche ringraziare la città di Finale Ligure, il suo sindaco Ugo Frascarelli ed il vicesindaco Claudio Casanova per averci appoggiato con il patrocinio. Ci siamo anche appoggiati al TC Finale Ligure e soprattutto ringraziamo il vicepresidente Bruno Puppo che ci ha dato aiuto nella corrispondenza con la Fit” dichiarano gli organizzatori.

“Ringraziamo inoltre gli sponsor Decathlon di Vado Ligure, specialmente Marco Ghigliazza, la Turquoise come sponsor tecnico, Il Casale di Tovo San Giacomo, Casanova Acque minerali, Esi di Albisola e Matrunita con il marchio BeeBad. Un ringraziamento speciale al Beach Tennis Savona ed in special modo a Marco Arbarello, Domenico Scarcelli, Fabrizio Persenda e Antonio Manzin come anche all’arbitro Andrea Del

Giudice e alla fisioterapista Paola Roncolini” concludono.

Nella foto sopra: Matteo Marighella ed Andrea Stuto

Nina Voit e Sophie Schmidt

Davide Robino e Filiberto Amoruso

Paola Coli e Ginevra Parentini