Bardineto, al via opere pubbliche per 110 mila euro grazie ai finanziamenti regionali

Bardineto. Lavori e opere pubbliche in corso o con inizio imminente a Bardineto grazie ad una serie di contributi e finanziamenti regionali: lavori di ricostruzione dado di fondazione e tratto di arginatura con massi del ponte sul rio San Giovanni in località Albareta (euro 30.000); lavori di realizzazione nuovo tratto di scogliera in massi sull’argine sinistro del rio Gorra in località Geirolo (euro 50.000); lavori di ricostruzione muri d’ala con massi cementati, consolidamento fondazione e realizzazione briglia antierosione del ponte sul rio San Giovanni in località Fossati (euro 20.000).

E ancora: lavori di rimozione depositi alluvionali lungo l’asta del rio Secco, in prossimità dell’abitato in località Groppo, Villa, Canonie e Rocche (euro 6.100); lavori di rimozione depositi alluvionali lungo il rio Muschieto e fiume Bormida in località Muschieto, Prato del Bosco e Cascinasso (euro 4.000).

“Un ringraziamento all’ufficio tecnico e a tutto lo staff comunale per il lavoro svolto, che ha consentito di portare a casa importanti interventi per il nostro Comune” ha commentato il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda.

“Si tratta di opere di messa in sicurezza del nostro territorio, che auspichiamo possano essere completati tutti a breve” conclude il primo cittadino.