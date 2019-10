Bando InTreCCCi promosso da Fondazione De Mari e Compagnia San Paolo: ecco i vincitori savonesi

Savona. La Fondazione De Mari ha partecipato in qualità di co-proponente al Bando 2018 denominato IntreCCCi che la Compagnia di San Paolo ha proposto per supportare iniziative a sostegno della domiciliarità in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Domattina (mercoledì 9 ottobre), alle 11,5, in corso Italia 5, saranno presentati i risultati nel dettaglio.

“La Fondazione De Mari (insieme con Fondazione Carige e CARISPE), – afferma il presidente Federico Delfino, – ha scelto di partecipare al bando attraverso un sostegno di 100mila euro e ha ospitato incontri preliminari di presentazione del bando e di approfondimento relativamente al concetto di domiciliarità che il bando propone, incentrato su un approccio di comunità, focalizzato sulla persona e sull’integrazione degli interventi. La promozione della domiciliarità si realizza quindi con un’attenzione particolare all’inclusione sociale della persona fragile con bisogni di cura, ed eventuali familiari e caregiver, nella comunità e nei suoi diversi contesti di vita”.

La prima fase, che si è conclusa a febbraio 2019, ha visto la presentazione di 79 idee progettuali che sono state accuratamente valutate e selezionate. Di questa ne sono state scelte 20 che hanno avuto accesso a un percorso di ulteriore formazione e accompagnamento. Al termine di questo percorso le organizzazioni selezionate hanno definito le progettazioni di dettaglio e hanno formalizzato le richieste di contributo. A seguito delle procedure di valutazione, nel mese di settembre, il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 14 progetti.

“Dal territorio relativo alla provincia di Savona, sono arrivate due iniziative particolarmente innovative e ben strutturate, che ci hanno davvero gratificato, -conclude il presidente Delfino. – Trasformare i confini in soglie” promosso dall’ASL 2 sulla Val Bormida e “Trekking per l’autonomia, percorsi di accompagnamento verso l’inclusione sociale” presentato da ADSO Savona per un totale di 150mila euro a cui si aggiungono 20mila euro per la formazione e mentoring di una rete di soggetti del nostro territorio che intenderanno operare relativamente al tema del ‘dopo di noi’ per l’autonomia e il sostegno alle persone con differenti forme di disabilità”.