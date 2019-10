Auto ribaltata a Piana Crixia: ferita una donna

Piana Crixia. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 29 a Piana Crixia, in direzione Merana.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata: alla guida una donna che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento. Nella dinamica del sinistro la vettura, dopo essersi cappottata, è finita fuori strada in un terreno adiacente al tratto viario.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego, del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte: stando a quanto riferito la conducente è riuscita da sola ad uscire dall’abitacolo in attesa dei soccorsi.

La donna è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata in ospedale per accertamenti medici.