Auto ribaltata ad Arnasco: feriti mamma e figlio di 6 anni

Arnasco. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Arnasco, in località Beronà.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, un’auto si è ribaltata lungo la strada comunale: la conducente, una donna, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento, finendo per cappottarsi sulla carreggiata.

A bordo anche il figlio di sei anni.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga, del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento albenganese: i pompieri hanno estratto la mamma e il piccolo dall’abitacolo per consentire l’intervento dei sanitari.

Dopo le prime cure sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: non hanno riportato traumi o ferite gravi.