Auto contro guard rail sulla A6: due feriti

Altare. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, il conducente di un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro il guard rail di protezione. A bordo della vettura un uomo ed una donna.

Sul posto sono intervenuti personale, sanitario, 118 e vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, mentre la passeggera è stata trasferita, sempre in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Entrambi, nonostante l’impatto abbastanza violento, non ha riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Il tratto di A6 ha subito qualche disagio per consentire l’azione di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.