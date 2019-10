Atletica leggera: un terzetto dell’Alba Docilia ai campionati italiani Cadetti

Albisola Superiore. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, a Forlì, in Romagna, sono andati in scena i campionati italiani individuali e per regioni Cadetti e Cadette; un weekend ricco di emozioni e soddisfazioni per l’Alba Docilia, con tre i ragazzi in gara: Gabriele Rota nel salto con l’asta, Giulia Rosso nel lancio del giavellotto e Matilde Nani negli 80 metri ad ostacoli.

Il risultato più prestigioso lo porta a casa Matilde Nani, ragazza del vivaio vadese e allenata da Stefano Freccero, che nella mattinata del sabato ha corso le batterie degli 80 ostacoli in 12″41 battendo il suo precedente record 12″61 e stabilendo anche il nuovo record sociale che già le apparteneva; questo tempo le vale la qualificazione per la finale A tra le migliori otto d’Italia.

Piazzamento confermato nel pomeriggio, nella finale: ottavo posto con il tempo di 12″49 e prima atleta del 2005 in questa specialità. Un risultato prestigioso che può solo far ben sperare per il futuro.

Nel salto con l’asta Gabriele Rota non riesce a superare il proprio record personale fermandosi a quota 3 metri, misura che gli vale il diciassettesimo posto in classifica; mentre nel lancio del giavellotto Giulia Rosso si piazza in sedicesima posizione con la misura di 31,89 metri.

La società albisolese rivolge un augurio a Giulia e Gabriele che dal prossimo anno faranno parte del Trionfo Ligure e andranno a rinforzare le rispettive squadre Allieve ed Allievi; a differenza di Matilde che, ancora per un anno, difenderà i colori dell’Atletica Alba Docilia a livello regionale e nazionale.

Nella foto sopra: Matilde Nani in gara nella finale

