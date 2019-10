Aste, in Liguria le migliori occasioni: prezzi più bassi del 41% rispetto al libero mercato

Regione. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it nel corso dell’ultimo anno l’offerta di immobili in asta è aumentata del 20% e, di pari passo, anche la domanda ha subito un’importante variazione del 29%.

L’aumento delle richieste si traduce in segnali che fanno ben sperare per il settore: un anno fa, dall’analisi del portale, emergeva che un annuncio di asta rimaneva online quattro volte più a lungo rispetto alle inserzioni di compravendita tradizionale. Oggi lo studio rivela che questo scarto è sceso a tre.

L’immobile tipo in asta in Italia misura 111 metri quadrati e ha un costo medio di 145mila euro. Acquistare con questa formula consente di risparmiare in media il 35% rispetto al libero mercato ma ci sono città e regioni dove lo sconto è maggiore.

Uno sguardo alle regioni rivela che sono l’Abruzzo, la Campania e la Liguria ad offrire le migliori occasioni di risparmio, con prezzi medi più bassi di circa il 40% rispetto al mercato libero.