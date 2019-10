Pietra Ligure. Dopo la serata benefica avvenuta quest’estate, in occasione della manifestazione “C’era una volta il derby” presso lo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure, si sono raccolti ben 1800 euro. “Con il ricavato siamo ad offrire alcuni progetti ai bambini che hanno difficoltà scolastiche, sociali e soprattutto con difficoltà economiche” queste le parole dei responsabili dell’associazione di Pietra Ligure “Sulle orme di Alessandra Chiaretta”.

“Nello specifico segnaliamo con immensa gioia l’apertura dello sportello per genitori di bambini con difficoltà scolastiche: infatti da oggi sarà aperto presso la sede di via Morelli 12/6 e tenuto dalla sig.ra Anna Sirtori. L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza, ascolto e che non si occupi solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi delle loro famiglie, aiutandoli ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto”.

Foto 2 di 2



Di seguito altre iniziative:

-Il progetto doposcuola specializzato nel quale strutturiamo insieme ad ogni alunno il ‘suo percorso’ verso l’autonomia e verso il potenziamento delle proprie abilità di studio, permettendo l’acquisizione di strategie personalizzate, un innovativo approccio ai testi e una migliore organizzazione dello studio.

– la continuazione del progetto pedagogico clinico presso la scuola dell’infanzia “Ape regina” di Pietra Ligure.

Per il secondo anno consecutivo, i bambini avranno la possibilità di far emergere le proprie abilità, potenzialità e far crescere la propria intelligenza emotiva, grazie alla figura del pedagogista clinico.

– Una nuova apertura dello sportello per famiglie sul territorio albenganese, dopo le numerose richieste.

– Altri progetti per le scuole del territorio. Come: sportello psicologico, progetti di psicomotricità funzionale e progetti di intelligenza emotiva.