A Bergeggi fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati del trail running. Il BergTrail, organizzato dal BergTeam torna nella sua edizione 2019 sulle due distanze di 31 e 17 km. L’evento attira sempre molta attenzione da parte degli sportivi, ma anche della popolazione locale che accorre al traguardo per quella che anno dopo anno sta diventando un evento che va oltre lo sport.

Domenica 3 novembre si scatta alle ore 9 da piazza XX Settembre a Bergeggi e dopo un breve tratto all’interno del paese si sale per un sentiero fra lecci, castagni e faggi. Primi 2 km in campagna piano o leggera discesa per poi proseguire con il mare alla sinistra che consentirà di beneficiare di un paesaggio splendido.

A questo punto si sale per 3 km per poi ridiscendere in direzione di Spotorno e sbucare nel tratto di strada asfaltata che da via Antica Romana giunge nei due tutt’una sulla via Aurelia fino ad entrare nell’abitato di Spotorno e ritornare sull’Aurelia dove a questo punto si punta il mare fino a correre direttamente sulla sabbia. Giunti allo stabilimento del Villaggio del Sole si torna verso il paese sulla strada asfaltata. Da qui si risalirà poi verso i crinali fra salite ripide, discese tecniche e passaggi in cui i partecipanti dovranno prestare attenzione. Tutto ciò fra boschi e scorci sul mare indimenticabili. Si arriverà fino al Monte S. Elena uno dei punti panoramici della gara, nonché ultimo tratto di salita. Da qui si punta verso il basso fino a Via dei Mari e alle scale che precedono gli ultimi metri.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione di Nicole Magolie a fine gara per allietare il ristoro degli atleti. Fondamentale l’apporto della Protezione Civile di Spotorno, Vado e Bergeggi.