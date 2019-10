Ex Ilva e Arcelor Mittal, i sindacati chiedono incontro urgente al Mise: trema anche la Sanac di Vado Ligure

Vado Ligure. Tutta la fliera dell’acciaio e 5 mila posti sono a rischio se non ci sarà uno sblocco positivo nella vertenza sull’ex Ilva: non solo lo stabilimento di Genova Cornigliano, ma anche la Sanac di Vado Ligure sono ancora in attesa di risposte e certezze sul loro futuro industriale.

“Manifestiamo grande preoccupazione, non solo il cambio repentino dell’amministratore delegato ma la vicenda delle tutele legali richieste dall’azienda in merito al decreto legge “Imprese” generano incertezza su Taranto e a catena su tutto l’indotto, che interessa direttamente il territorio ligure” affermano le sigle sindacali.

“Per questo chiediamo un incontro urgente al Mise per la verifica degli impegni assunti e per capire le reali prospettive industriali e occupazionali” concludono.

Lo stabilimento di Vado, specializzato nella produzione di refrattari industriali, è da sempre legato al gruppo Ilva. La sua produzione dipende ancora per il 75% da Taranto e quindi dalla nuova proprietà ArcelorMittal Italia: per questo erano state richieste certezze in merito alle forniture, con l’obiettivo di mantenere i carichi di lavoro e quindi i livelli occupazionali. Per le maestranze è prevista la cassa integrazione, per la quale era già stato proclamato uno sciopero di 4 ore in segno di protesta per la situazione di stand by, oltre che per una convocazione in sede ministeriale mai arrivata.

E sulla questione ex Ilva è arrivato il commento del deputato ligure della Lega Edoardo Rixi e del senatore della Lega vicepresidente della Commissione Industria Paolo Ripamonti: “Con l’approvazione dell’emendamento dei Cinque Stelle sulla soppressione dello scudo penale per i vertici dell’Arcelor Mittal dell’ex Ilva, il governo giallofucsia uccide, in un colpo, la filiera dell’acciaio, condannando l’Italia, unico Paese del G8, alla dipendenza da Paesi come Cina e Turchia, quindi all’importazione di un prodotto indispensabile per la nostra industria e l’hight tech”.

“La Lega, finché è stata al governo, si è opposta al tentativo di togliere l’immunità alla dirigenza ex Ilva per non bloccare il risanamento ambientale, su cui l’Arcelor Mittal ha intrapreso un percorso in accordo con l’allora ministro allo Sviluppo economico Di Maio. Con il dietrofront fatto ieri, la nuova maggioranza Pd-Renzi-Leu-M5S ha sostanzialmente condannato alla perdita del proprio posto di lavoro circa 5 mila dipendenti, stoppata l’ambientalizzazione di Taranto con la chiusura dell’altoforno: non vorremmo assistere a un altro caso Bagnoli, visto che il risanamento del sito pugliese sarebbe insostenibile per la finanzia pubblica e il rischio ambientale, lasciando i lavori di ambientalizzazione incompleti, sarebbe enorme”.

“Inoltre, dal punto di vista industriale, avremmo un effetto a catena sugli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova Cornigliano, su cui anche quel che resta oggi del Pd aveva sottoscritto un Accordo di programma tra istituzioni e azienda nel 2005 e di cui chiediamo il rispetto” concludono.