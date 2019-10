Savona. Il CentrodanzaSavona Asd, centro internazionale formazione alla danza diretto da Alessandra Schirripa, ha riaperto e inaugurato i corsi dell’anno accademico 2019/20. Il CentrodanzaSavona è una eccellenza nazionale consolidata e riconosciuta come una delle migliori scuole di danza in Italia.

É in grado di fornire una formazione alla danza completa, dal gioco danza al professionismo, avvalendosi di un corpo docenti d’eccellenza che in questi anni ha formato danzatori professionisti e insegnanti di danza diventando un importante punto di riferimento nazionale. Molti allievi del CentrodanzaSavona hanno vinto prestigiose borse di studio al 100/100 in alcune tra le più importanti accademie europee, fra le quali: StaatsOpera di Vienna, Academie Princesse Grace di Montecarlo, Codarts Rotterdam, Centre National de Danse, Angers, Sead Salisburgo, The Place Londra, importanti legami con la realtà professionale. I giovani allievi vengono accolti negli spaziosi e luminosi locali della scuola, dotati di parquet professionale e linoleum, che affacciano su un giardino interno.

di 9 Galleria fotografica centro Danza 2019-2020









I corsi di formazione: gioco danza, propedeutica, danza classica, modern/hip hop kids, danza moderna e contemporanea, floorwork, teatro danza, musical, hip hop, barre au sol. Sono suddivisi per livello: propedeutico, debuttanti, medio 1, medio 2, avanzato, professionale con Cedansa Ballet Theater.

Insegnanti del CentrodanzaSavona sono: Alessandra Schirripa, direttrice artistica per la danza moderna e contemporanea, teatro danza, musical, barre au sol, coreografa pluripremiata nei più importanti concorsi internazionali; per il lavoro didattico, coreografico e l’originalità della ricerca creativa intrapresa le vengono assegnati moltissimi riconoscimenti fra cui: miglior coreografo: Zelig Dance Competition, Moncalvo in Danza, Genova Arte in Movimento, DanzareMilano. Premio assoluto: Sanremo Dance Festival, Percorsi Coreografici, Cascina Genova in Danza, Teatro Carlo Felice, Danzare Milano 2019. Primo premio composizione coreografica: Concorso Internazionale Marie Taglioni, Modena. Premio della critica: Spazio in Danza, Lodi; Novara in Danza.

Alessandra tiene corsi per bambini, debuttanti, intermedio, corsi avanzati e il progetto CedansaLab, volto a intensificare il lavoro e la fisicità del danzatore che, aumentando la consapevolezza, la padronanza fisica, mentale, lavorando sulla struttura emozionale, sviluppa un modo di danzare originale e creativo. Ha fondato Cedansa Ballet Theater, collettivo di giovani danzatori interpreti delle sue coreografie, con cui realizza produzioni di teatrodanza con successo di critica e pubblico, invitati in numerosi gala ed eventi.

Ekaterina Desnitskaja per la danza classica, diplomata all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, metodo scuola russa. All’interno della scuola prepara le giovanissime allieve fino ai corsi avanzati, affiancata da Marta Tassinari, diplomata liceo coreutico di Torino. Claudio Scafidi per l’hip hop; già campione italiano e vice campione europeo, tiene i corsi medio e avanzato.

Il programma annuale prevede workshop mensili di danza contemporanea con Giacomo Milli e Gustavo Oliveira, musical con Davide Dal Seno, hip hop con Fabrizio Santi, Simone Costantini,

Luigi Iemma e altri. La scuola partecipa con grandi successi a concorsi ed eventi d’importanza nazionale e internazionale. Organizza produzioni coreografiche e spettacoli professionali. Audizioni per la compagnia Cedansa Ballet Theater.