Apprendistato, via libera dalla giunta regionale alle linee guida

Liguria. Sono state approvate con delibera di Giunta regionale la “Disciplina della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante” e le “Linee guida sulla programmazione e gestione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante – anni 2019/2021”.

Sarà invece rinviata ad un successivo provvedimento l’approvazione dei vari format e modelli gestionali quali la Scheda di Rilevazione Apprendista (SRA), il Piano Formativo Individuale (PFI), la Dichiarazione di capacità formativa interna dell’impresa, il Registro presenza, il Calendario didattico.

La Disciplina della formazione non può essere immediatamente operativa e, pertanto, in via transitoria, fino alla data di costituzione del nuovo Catalogo dell’offerta formativa pubblica per gli apprendisti – e comunque non oltre sei mesi dalla data di approvazione di questa delibera di Giunta – trovano applicazione le regolazioni regionali vigenti.

Con successiva circolare regionale saranno date ulteriori disposizioni in merito alla modalità di gestione nel periodo transitorio, ai termini di chiusura di iscrizione al Catalogo regionale attualmente in vigore e alla conclusione delle attività in essere.