Antonio Brunetti a Varazze, il maresciallo al servizio di Dalla Chiesa per debellare il terrorismo

Varazze. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 18:00, presso il Museo del Mare, in via dei Tornitori, nella darsena del porto turistico Marina di Varazze, si terrà la presentazione del libro “I 31 uomini del Generale – Un maresciallo dei Carabinieri con Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse”: sarà presente l’autore del volume Antonio Brunetti.

Il Maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti fu scelto dal Generale Dalla Chiesa per fare parte del famoso “gruppo dei 31 uomini del Generale”, la brigata segreta dei “senza volto” voluta da Dalla Chiesa per debellare il terrorismo. Brunetti era responsabile della zona della Liguria e basso Piemonte, esattamente dove erano di stanza il nucleo

principale delle Brigate Rosse. Ha partecipato a innumerevoli azioni e partecipato alla cattura di brigatisti famosi e insieme ai suoi colleghi, moltissimi uccisi in azione, ha debellato al comando dei suoi uomini e sotto l’alto comando del Generale Dalla Chiesa, il terrorismo in Italia.

Il Maresciallo Brunetti, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valore e di una seconda Medaglia d’Oro, voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per Atti di Valore contro il terrorismo. Gli è stata anche conferita la Croce d’Oro ai benemeriti della Repubblica italiana. Attualmente è l’unica doppia Medaglia d’Oro vivente.

Interverranno: il sindaco Alessandro Bozzano e l’assessore, Mariangela Calcagno. Relatori: Antonio Rossello e il Com.te Franco Moleti.