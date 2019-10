Andrea Costa e Gabriele Pisani (Liguria Popolare): “Liguria Popolare incontra il sindaco di Genova Marco Bucci”

Provincia. Nella giornata di ieri, martedì primo ottobre 2019, una delegazione di “Liguria Popolare” ha incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci a Palazzo Tursi, per fare il punto sul capoluogo ligure, conoscerne le esigenze e le priorità.

“È stata l’occasione per confrontarci su diverse tematiche – spiegano i consiglieri regionali Andrea Costa e Gabriele Pisani – da quelle legate al territorio genovese e ai suoi cittadini a quelle più specifiche della nostra esperienza civica. Liguria Popolare è infatti un contenitore trasversale che riesce a coinvolgere al suo interno sensibilità politiche differenti”.

“Il movimento in forte crescita – spiegano in una nota – e proprio nella giornata di ieri ha visto la nascita di Sanremo Popolare, arrivando quindi anche in provincia di Imperia”.

All’incontro con il primo cittadino di Genova Marco Bucci erano presenti: l’onorevole Maurizio Lupi, il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, il capogruppo in Regione Gabriele Pisani, l’assessore di Genova Matteo Campora e il coordinatore di Genova Popolare Ubaldo Borchi.