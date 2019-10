Andora. Prosegue l’opera di prevenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici sparsi sul territorio andorese. Dopo il lavoro imponente sulle scuole di via Cavour, è stata eseguita la riqualificazione statica della materna di via Piana del Merula (con rinforzo di tutta la struttura), mentre un’operazione di efficentamento energetico ha interessato la scuola di Molino Nuovo (con il rifacimento totale dei servizi igienici).

E oggi, altre novità in arrivo per i plessi di via Piana del Merula e di via Cavour, annunciati direttamente dal sindaco Mauro Demichelis, in un video postato sulla pagina Facebook.

“Nell’ambito di una completa riqualificazione e messa in sicurezza, già eseguite, in tutte le scuole di Andora, oggi ci troviamo nella scuola materna di via Piana del Merula, – ha dichiarato il sindaco. – Qui è stata sostituita la vecchia e obsoleta caldaia a gasolio con una nuova, a metano”.

“Il costo dell’operazione è stato di circa 90mila euro ed è stata messa in atto in collaborazione con la Provincia, che ringrazio, nell’ambito del progetto Elena. Un intervento analogo sarà eseguito anche in via Cavour, dove l’attuale caldaia a gasolio sarà sostituita con un’altra a metano per un costo di circa 100mila euro”.

“Al termine dei lavori, previsto tra poche settimane, finalmente entrambi i plessi avranno due caldaie nuove per il riscaldamento”, ha concluso il primo cittadino.