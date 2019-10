Andora, prevenzione e buone pratiche nei casi di emergenza: a scuola di Protezione Civile

Andora. La prevenzione ai danni da rischi calamitosi è fatta di buone pratiche. Si possono imparare insieme ai volontari della Protezione Civile che oggi e domani sono in via Roma, dalle 9.30 alle 19.00. Andora, come altri 700 comuni in Italia, aderisce alla campagna #IONONRISCHIO2019 per diffondere le buone pratiche di Protezione Civile.

Inoltre oggi, una delegazione di volontari andoresi è a Genova per la festa ligure.

Fabio Curto responsabile del Gruppo comunale di Protezione Civile di Andora è stato selezionato a livello nazionale come formatore dei volontari che quest’oggi e domani saranno nelle piazze italiane: “Sappiamo che c’è molta sensibilità su questi temi – spiega Curto – Aspettiamo il pubblico per approfondire temi importanti e buone pratiche essenziali per affrontare e pervenire emergenze”.

La campagna #IONONRISCHIO approderà nelle scuole. Lunedì alle 14.10, la sede della Protezione Civile ospiterà 70 alunni delle scuole medie di Andora per spiegargli cosa vuol dire essere parte integrante della Protezione Civile.