Andora. Proseguirà a stralci la realizzazione della pista ciclabile fra San Lorenzo al Mare e Andora. E’ l’esito della riunione congiunta fra Regione, Comuni coinvolti e RFI che si è svolta ad Imperia, comune che, insieme ad Andora, si è dimostrato essere più avanti con la progettazione della ciclovia. Nel comune savonese, il primo tratto di collegamento fra nuova stazione e la futura pista ciclabile è in corso di realizzazione. Il passo successivo sono gli accordi per la cessione al comune delle aree del vecchio tracciato. Ogni comune proseguirà in maniera autonoma.

“Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro perché ha certificato il lavoro già fatto da Andora e la necessità che ogni comune prosegua autonomamente per imprime nuovo ritmo alla realizzazione dell’opera – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis che ha partecipato all’incontro insieme all’assessore al Bilancio, Fabio Nicolini e al funzionario comunale architetto Paolo Ghione – Lavoriamo da tempo a questo obiettivo e siamo pronti a stringere l’accordo con Rete Ferroviaria Italiana e di FS Sistemi Urbani, che permetterà il passaggio al comune delle aree di sedime ferroviario di loro proprietà: c’è la volontà di procedere alla reciproca valorizzazione delle zone affinché possano sorgere servizi adeguati per la vecchia stazione che avrà destinazione turistico ricettiva e il passaggio di proprietà della pista possa avvenire a costo zero per il comune che vuole migliorare anche la viabilità della zona di via Carminati”.

“RFI e FS Sistemi Urbani hanno dimostrato piena disponibilità a stringere i tempi anche attraverso la concessione in comodato d’uso delle aree per favorire la progettazione definitiva e quindi l’avvio dei lavori. La Regione si sta impegnando per il reperimento dei fondi anche grazie all’inserimento dell’opera nel progetto nazionale della ciclovia Tirrenica”.

Per Andora pista ciclabile non vuol dire solo promozione turistica. “Ricordo che nell’accordo quadro firmato fra comuni, Regione e RFI c’è anche la posa sotto la pista del tubo di collegamento con il depuratore di Impera e la posa anche del nuovo tubo del Roja porterà anche vantaggi per l’acquedotto di Andora” – ha detto Mauro Demichelis – Nei nostri progetti la pista ciclabile dovrà proseguire anche verso l’entroterra e dal porto agganciare la futura ciclopedonale panoramica che sarà realizzata dal comune di Laigueglia”.

“Insomma – conclude Demichelis – stiamo lavorando da tempo su più fronti perché crediamo che la nostra pista ciclabile, vicina alla nuova stazione e al casello dell’autostrada, godrà di una posizione strategica e potrà far diventare Andora un punto di riferimento nel ponente per il turismo su due ruote. “