Andora, il comune premia gli studenti meritevoli

Andora. Il Comune di Andora premia gli studenti delle scuole medie e superiori per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019.

Da lunedì 4 novembre a venerdì 29 novembre è possibile inviare le domande per accedere agli assegni di merito riservati alle studentesse e agli studenti andoresi.

È possibile scaricare il modulo direttamente dal sito internet del Comune di Andora o ritirarlo presso il bancone dell’accoglienza comunale; esso dovrà essere riconsegnato compilato in tutte le sue parti presso l’ufficio protocollo entro il giorno Venerdì 29 Novembre. Il link per le scuole medie è il seguente: http://images.comune.andora.sv.it/f/Uffici/politichesociali/me/medie2019.pdf, Il link per le scuole superiori è il seguente: http://images.comune.andora.sv.it/f/Uffici/politichesociali/su/superiori2019.pdf

L’orario di apertura dello sportello è dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 13:00, il Martedì anche dalle 15:05 alle 16:15 e il Giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30.

Per informazioni è possibile contattare il prof. Daniele Martino, presidente del Consiglio comunale e delegato alle politiche giovanili (all’indirizzo di posta elettronica daniele.martino@comunediandora.it o al numero telefonico 329/8758601).

“Questo riconoscimento alle nostre ragazze e ai nostri i ragazzi meritevoli, sia delle medie sia delle superiori, è per me motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il prof. Daniele Martino – si tratta, infatti, di un aiuto concreto che è anche una testimonianza del grande lavoro che i ragazzi hanno dovuto fare per raggiungere questi risultati”.

I riconoscimenti sono assegnati a coloro che, nell’anno scolastico 2018-2019, hanno conseguito il diploma di licenza media con la votazione di “10 o 10 con lode”. Per le scuole superiori, l’assegno di merito va a coloro che, nell’anno scolastico 2018-2019, hanno conseguito il diploma di maturità con votazione a partire da 70/100. Gli assegnatari devono essere residenti ad Andora alla data di emissione del bando.

“E’ importante creare situazioni in cui l’impegno nello studio venga riconosciuto pubblicamente anche con un premio tangibile” ha dichiarata Maria Teresa Nasi, assessore alla pubblica istruzione.

“La scuola è un nucleo formativo importante che prepara alla vita – ha aggiunto il Sindaco Mauro Demichelis – è giusto evidenziare l’impegno profuso dai ragazzi nello studio in cui sono chiamati a mettere in campo la loro passione e forza di volontà”.