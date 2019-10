Ancora un’allerta disattesa, lo sfogo del meteorologo Achille Pennellatore

Liguria. La scrupolosità millimetrica di Achille Pennellatore lo aveva annunciato: “Per un mio eccesso di zelo sono per il codice giallo fino alle 10, dopodiché la vigilanza – parlare di allerta non mi piace – sarà di un verde smagliante“. E anche questa volta, il bollettino del meteorologo di Riviera24.it e Portosole ha fatto centro, in controtendenza a quanto emesso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure che aveva diramato per la giornata odierna l’avviso arancione fino alle 15.

E di fronte a questo nuovo stato di allerta, il secondo in una sola settimana, i sindaci, che “nulla ne possono”, non hanno potuto fare altro che sospendere le attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado e ordinare la chiusura di mercati all’aperto, centri ricreativi, impianti sportivi, cimiteri, palasalute creando forti disagi alla cittadinanza.

Ma l’esperto del tempo della provincia di Imperia non ci sta e si sfoga ai microfoni di Riviera24 “per far capire alla gente che la meteorologia è una cosa seria” e che i colleghi chiamati a emettere i bollettini ufficiali devono fermare la tendenza a “spalmare su tutta la regione, da La Spezia a Ventimiglia, un’unico tipo di previsioni così siamo sicuri. Non va ragionata così e a lungo andare potrebbe finire come la favola del lupo”.