Anas, affidati i lavori di manutenzione delle strade statali liguri per 5 milioni di euro

Liguria. Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto del valore complessivo di 5 milioni di euro per lavori di manutenzione programmata su tutte le strade statali in Liguria, il cui bando era stato pubblicato nel mese di giugno. L’appalto riguarda in particolare il risanamento della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Gli investimenti rientrano nel piano #bastabuche, avviato da Anas nel dicembre del 2015 e giunto ad un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro sulla rete stradale di competenza nel territorio nazionale.

L’affidamento è attivato mediante la procedura di accordo quadro di durata quadriennale, che garantisce la possibilità di programmare ed eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

E’ risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese New Group Infrastrutture Srl-Viola Costruzioni Srl di Nichelino (TO).

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it.