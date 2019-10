“Amore di plastica”, il problema dell’ambiente visto con l’ironia di Andrea Sangalli alla Galleria Artender di Alassio

Ci sono artisti che hanno lo straordinario potere di riuscire a catturare l’attenzione di tutti, anche di chi non ha particolare passione per l’arte. È il caso di Andrea Sangalli, artista milanese che venerdì 4 ottobre ha inaugurato la sua personale “Amore di plastica”, a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo, alla Galleria Artender – Studio Scarpati di Alassio.

Sangalli, che ha esposto le sue opere anche a Tokio, New York e Parigi, ha portato ad Alassio una rassegna di opere pop dove i suoi famosi pesci ci raccontano, da un punto di vista ironico e giocoso, il mondo di oggi, con particolare attenzione all’ambiente.

L’artista ci racconta il mondo così: linee e forme tondeggianti, natura, occhioni spalancati, colori forti e brillanti, oggetti del nostro quotidiano. E poi ci sono loro, i pesci che, mi spiega l’artista, simboleggiano l’essere umano calato nella vita di tutti i giorni. Quella che ci siamo creati, nel mondo che abbiamo costruito.

L’arte è un aspetto importante per la nostra crescita intellettuale e personale e, quando trovo artisti che realizzano opere di facile lettura, senza togliere nulla alla profondità di pensiero e alle abilità tecniche, li apprezzo ancora di più.

Nel talento degli artisti ritroviamo noi stessi. Ci specchiamo nella realtà, traendone spunti di riflessioni.

L’arte comunica e proprio uno dei fondamenti della buona comunicazione è quello di farsi comprendere da tutti.

“Alleggerisco i temi importanti che ci toccano quotidianamente con colori vivaci, che avvicinano, attirano lo sguardo e rappresento situazioni che portano messaggi da cogliere con facilità.

Ho scelto di ritrarre così certi aspetti della vita, perché mi piace sdrammatizzare e perché non serve appesantire. Preferisco usare l’impatto per catturare un sorriso e accendere l’interesse verso determinate tematiche”.

Così mi spiega Andrea Sangalli, graphic designer ancora in attività, oltreché artista, che ha elaborato una cifra stilistica originale ed espressiva, diventata marchio registrato per la sua applicazione in contesti quotidiani in cui l’arte può e deve diventare materia di riflessione.

L’ambiente è una delle grandi preoccupazioni di Sangalli e, da papà sensibile e premuroso, si pone quesiti importanti sul futuro dei nostri figli.

Nelle opere esposte alla Galleria Artender ritroviamo il mare, quale filo conduttore. Un mare che, ormai lo sappiamo tutti, è sofferente perché maltrattato, usato e poco rispettato.

“Lo rappresento in varie situazioni con i suoi abitanti che cercano di adattarsi al nuovo ambiente, al nuovo habitat, che non è più composto solo da alghe conchiglie e sabbia, ma da elementi di diverso genere che arrivano dalle nostre città”.

Mare soffocato, pesci che cercano di sopravvivere, trovando soluzioni creative per risolvere il problema.

Ho fatto un giro con l’artista, che mi ha spiegato ogni singola opera, e in ognuna ho visto il nostro presente o il nostro futuro. La sua forte sensibilità, unita a quel tocco fortemente ironico, mi hanno davvero colpita.

Così una pesciolina cerca di farsi bella infilandosi nella coda un anello trovato sul fondale, un tappo di una Coca Cola diventa un elmetto, una forchetta diventa la coda di un pesce rimasto mutilato.

Un’opera in particolare mi ha colpito per la freschezza con cui Sangalli è riuscito a rappresentare aspetti pesanti. “Rivoluzione” ha un grande cactus che nasce dal mare, un pesce che si cala dall’alto facendo attenzione a non farsi sfiorare dalle spine e in acqua a nuotare c’è un uccello. Problemi spinosi stanno sconvolgendo il mondo.

L’ambiente è un fattore di cui occuparsi con una certa impellenza, senza farla diventare una moda, che in quanto tale è effimera.

Effettivamente, credo che ognuno di noi possa cogliere spunti su vari fronti per acquisire coscienza di abitudini stanno danneggiando in modo irreversibile il nostro pianeta. È tutto tangibile, non stiamo parlando di qualcosa di astratto. È tutto sotto gli occhi di tutti.

Allo stesso tempo, possiamo prenderci delle piccole responsabilità per cercare di inquinare meno e pensare a raccogliere, recuperare, riciclare.

Ne sono convinti, insieme alla Galleria Artender – Studio Scarpati, la BASECO di Villanova d’Albenga, che per la mostra AMORE DI PLASTICA ha fornito le vetrofanie plastic free, l’Associazione Culturale ZeroVolume e Fiat500 Club Italia di Garlenda, che stanno portando avanti proprio su questo argomento una bella campagna di sensibilizzazione.

Ogni giorno la nostra società produce ingenti quantità di rifiuti di ogni genere che soffocano l’ambiente, ma se non possiamo farne a meno, il problema può essere visto come un’opportunità: quello di trasformarli in risorse: raccogliere, recuperare, riciclare.

Un impegno personale e un gesto educativo nei confronti delle nuove generazioni che così imparano a gestire uno scarto, trasformandolo da inutile a utile, contribuendo attivamente a curare la nostra povera Terra.

Non perdete l’opportunità di vedere la splendida mostra AMORE DI PLASTICA che rimarrà allestita fino al 20 ottobre, visitabile dal venerdì alla domenica dalle ore 14 alle 18.

“L’ironia è garantita dallo straniamento dato dalle sequenze dei soggetti – tra cui gli ormai celebri pesci – che, compressi in una realtà variabile ma ripetitiva, risultano solo apparentemente vivi, e si rivelano inabili invece a qualsiasi movimento, anche intellettuale.” (dal sito di Andrea Sangalli)

