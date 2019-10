Amatori Val Bormida: dilagano Pallare FC e Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena

Pallare. La seconda giornata del campionato Amatori Val Bormida Uisp di calcio a 5 è stata caratterizzata dal cospicuo numero di reti segnate.

Ad esclusione della prima partita, dove i Ciucateri hanno pagato di misura una migliore organizzazione di gioco degli avversari, i Nati per Vincere, nelle altre dispute i risultati hanno evidenziato un divario fra le contendenti.

La matricola Broker Automobili ha ceduto il passo ad una delle formazioni candidate al titolo, la Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena, che ha espresso la solita organizzazione di gioco collaudata da tempo.

Pallare FC ha avuto la meglio sulle Cengiadi.it ancora in fase di assestamento. Goleador della serata Astiggiano (Pallare FC) e Paglionico (Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena) con ben quattro reti ciascuno.

Di seguito i tabellino.

Ciucateri – Nati per Vincere 3-6

Ciucateri: Miraglia, Aondio, Pizzorni, Prando, Rossi G., Rossi A., Prandi

Nati per Vincere: Dolermo, Massaro, Delpiano, Kadrja, Viazzo, Dagna, Marsiglia

Reti Ciucateri: Prando, Rossi, Prandi

Reti Nati per Vincere: Massaro (2), Kadrja (2), Viazzo, Dagna

Broker Automobili – Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena 1-7

Broker Automobili: Murialdo, Briano, Bossolasco, Panara, Giampieri, Rossi, Scotti

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano, Caruso, Cutuli, Paglionico, Tacchini, Tatti, Antezza

Reti Broker Automobili: Scotti

Reti Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Paglionico (4), Tatti, Caruso, Tacchini

Cengiadi.it – Pallare FC 0-13

Cengiadi.it: Donadio, Dani, Piana A., Ranalli, Piana D.

Pallare FC: Ferraro, Musetti, Zunino, Palelli J., Panelli M., Panelli O., Astiggiano

Reti Pallare FC: Astiggiano (4), Panelli O. (3), Panelli J. (2), Zunino (2), Panelli M., Rannalli (aut.)

Nella foto sopra: Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena

Galliano (Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. la Maddalena)

Giampieri (Broker Automobili)

Bossolasco (Broker Automobili)

Briano (Broker Automobili)

Panara (Broker Automobili)