Savona. “Alpino vattene”. “Alpino mona via da Savona”. Sono almeno due i cartelli apparsi nella notte nella città della Torretta che hanno come tema la contestazione degli alpini.

Nonostante la città abbia abbracciato platealmente gli Alpini, facendosi bella per il loro 22o Raduno con vetrine a tema, bandiere in tutta la città e aperture straordinarie dei musei, evidentemente c’è qualcuno che la pensa in modo diverso.

Foto 2 di 2



E così un primo cartello è comparso all’incrocio tra piazza Cavallotti e via Caboto, sull’edificio che ospita le scuole elementari Colombo, mentre un secondo è stato affisso nelle vicinanze.