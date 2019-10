Savona. Il prossimo 19 ottobre, nella prestigiosa cornice del Café Milano, che da sempre ospita l’evento, si svolgerà la cerimonia di conferimento del “Premio Eccellenza Italiana”, giunto alla sua VI edizione.

Anche quest’anno l’ambito riconoscimento sarà consegnato a personalità italiane che si sono distinte nei propri settori di competenza. Il premio riceverà l’imprimatur del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che, il 14 ottobre dai banchi di St. Patrick Cathedral in New York, “benedirà” il premio ideato dal giornalista Massimo Lucidi.

Foto 2 di 2



Per la sezione “Arti e Mestieri” sarà premiato Massimo Biale, chef dello Stato Maggiore Difesa e Primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare Italiana.

Savonese per nascita, Biale è un vero Ambasciatore della tavola e della tradizione italiana. E’ stato uno dei 4 chef di Casa Italia alle Olimpiadi di Rio 2016 ed è sempre più vicino alla conferma ufficiale per la sua presenza alle Olimpiadi di Tokio 2020. È insignito del “collegio cocorum”, massima onorificenza di Federcuochi.

Da poco meno di un anno, Biale è entrato a far parte del circolo ufficiali delle forze armate d’Italia dove ha assunto il ruolo di “responsabile ristorazione”.

“Sono davvero felice per questo importante riconoscimento, che mi viene conferito in un momento importante della mia carriera, a conferma di un lungo percorso di ricerca, impegno e dedizione alla cucina. Dedico questo premio alla mia famiglia e al Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa, che ha sempre creduto in me supportandomi nella mia crescita professionale.” ha commentato lo chef alla notizia del premio.

“Il Premio Eccellenza Italiana è un riconoscimento che racconta il merito e il talento e cresce perché il Paese sta crescendo e sta cambiando, sempre più proteso con fiducia al futuro e ai mercati internazionali” ha commentato l’ideatore dell’Award, il giornalista economico Massimo Lucidi.

“La sesta edizione del premio – prosegue Lucidi – rappresenta per noi un momento di svolta. Prima di tutto per la conferma del format”.

L’evento, infatti, come ogni anno raccoglie il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri Italiano, ma viene interamente organizzato con fondi privati, generando così un evento culturale, pieno di incontri e risvolti professionali e di business, per tutta la “Famiglia del Premio”. Unico obbligo: credere nella cultura del Merito e del Talento, ovvero condividere azioni e momenti di straordinario Networking.