Allerta meteo rossa e arancione, ecco le scuole che chiuderanno

Liguria. Il difficile scenario meteorologico per domani è confermato, e per questo Arpa ha deciso di diramare una allerta rossa sulle zone B (da Spotorno a Genova) e D (la Valbormida) a partire dalle 20 di stasera dino alle 15 di domani (poi diventerà arancione fino alle 24). Sulla zona A (il ponente savonese fino a Noli) l’allerta sarà invece arancione fino alle 15 di domani per i bacini piccoli e medi, e gialla fino a mezzanotte di domani per i bacini grandi.

Alla luce di questa situazione, i sindaci del savonese, in particolare quelli di levante (tutti interessati da allerta rossa, il massimo grado possibile) potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse (e, in molti casi, anche le strutture sportive e/o i cimiteri). Di seguito le decisioni assunte per ciascuna località.

Scuole chiuse a: Savona, Albenga, Albissola Marina, Alassio, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Boissano, Calice Ligure, Calizzano, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Noli, Pietra Ligure, Sassello, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, tutti i comuni della Valbormida – in aggiornamento.

Scuole aperte a: in aggiornamento.