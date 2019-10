Alassio. Che per fare surf occorra (magari non sempre, ma a volte) una bella dose di coraggio è noto. Sfidare onde alte anche alcuni metri, cavalcarle restando in precario equilibrio su una tavola richiede sì abilità, ma presuppone anche una certa quantità di spericolatezza e sprezzo del pericolo.

E del resto l’onda perfetta non arriva con la calma piatta, ma quando il mare è agitato o ancora meglio è “in tempesta”. E quale migliore “tempesta” di un’allerta meteo gialla, pronta a diventare arancione entro poche ore?

di 12 Galleria fotografica Ad Alassio alcuni surfisti sfidano le onde di mareggiata









E’ per questo motivo che oggi pomeriggio alcuni surfisti (a occhio una ventina) si sono ritrovati nella zona del molo di Alassio per tentare di cavalcare le onde della mareggiata che da questa mattina si stanno abbattendo su tutto il litorale savonese.

Le foto e i video, catturati per forza di cose a distanza di sicurezza, non rendono merito né al numero né alla loro abiliità di cavalcare le onde, ma certamente vedere quei “puntini” in lontananza con sullo sfondo il grigio del cielo e del mare e le onde spumeggianti premia il loro coraggio.