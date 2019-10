Allerta meteo, interrotte le attività delle strutture Asl in “zona rossa”

Provincia. Il consultorio di piazza Pacini 2 ad Alassio, il consultorio via Alla Costa di Vado Ligure, il distretto sanitario di via Collodi 13 a Savona. Sono le strutture presso le quali la direzione generale dell’Asl2 savonese ha deciso di interrompere le attività assistenziali per tutta la durata dell’allerta meteo. Tali strutture, infatti, si trovano in “zona rossa” e pertanto potrebbero essere soggette a criticità dovute al maltempo.

Le attività saranno riprogrammate entro breve: il personale sta avvisando il maggior numero di cittadini che hanno appuntamento in queste strutture.

Sempre Asl ha verificato che “l’accesso ad altre strutture site in aree non a rischio passa attraverso zone esondabili. Ne sono alcuni esempi l’Istituto Medico Pedagogico di Via Fiume 20 a Borghetto Santo Spirito e il distretto ex Ruffini via alla Pineta 6 a Finale Ligure. In questo caso i pazienti sono pregati di prestare la massima attenzione per giungere alla struttura Asl che sarà comunque aperta”.

Per l’ospedale di Cairo è stata chiusa l’attività di radiologia per esterni: le comunicazioni ai cittadini sono in corso.

Il personale Adi per l’assistenza territoriale interverrà nei casi in cui l’intervento sanitario è “inderogabile”. Per tutti gli altri verrà riprogrammato per evitare rischi al personale che deve attraversare zone esondabili.