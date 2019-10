Allerta meteo, il sindaco di Savona chiude gli impianti sportivi e annulla tutti gli eventi e le manifestazioni

Savona. Alla luce dell’allerta arancione diramato dalla protezione civile regionale per la giornata di domani, il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio ha emesso un’ordinanza con la quale viene disposta la “sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona”.

Ancora, è ordinata la chiusura del cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme. E’ disposta la chiusura dei complessi sportivi pubblici e privati quali piscine, palestre e campi sportivi.

E’ ordinata la parziale chiusura del posteggio di piazza del Popolo e la chiusura totale di quello ubicato in via Piave. E’ vietata la sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo rio ed è vietato l’utilizzo dei giardini di piazza del Popolo.

E’ vietato l’utilizzo dei sottopassi pedonali ed è vitato sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi. E’ disposto il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii.