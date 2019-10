Provincia. E’ scattata ieri sera alle 22 l’allerta meteo arancione su parte del territorio savonese. L’area interessata è quella della costa di levante (da Bergeggi a Varazze) e l’entroterra valbormidese.

Al momento, complici le precipitazioni non particolarmente intense, nel savonese si registra qualche disagio solamente a Varazze, dove sono in corso interventi dei vigili del fuoco per qualche scantinato allagato. Nel resto della provincia al momento non si segnalano particolari criticità.

Foto 2 di 2



Decisamente maggiori problemi si registrano nel genovese. Il traffico ferroviario è fortemente rallentato a causa delle condizioni meteo tra Genova Voltri e Cogoleto: dopo uno stop nella notte ora la circolazione è ripresa ma su un solo binario anziché due, con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni. E’ stato attivato un servizio sostitutivo con i bus tra Genova Principe e Savona. Nella foto la situazione alla stazione di Albisola, con i pendolari in attesa



Problemi anche sulla A10 (nel video in alto): a seguito delle piogge di questa mattina, infatti, si sono verificati numerosi allagamenti in diversi tratti, soprattutto in zona Pegli. Attualmente il casello di Genova Pegli è chiuso in entrambe le direzioni, sia in uscita che in entrata. Chiusa anche l’Aurelia nel territorio di Arenzano.

LE SCUOLE CHIUSE – LE PAROLE DI GIAMPEDRONE

A pagare però il tributo più pesante alla temuta convergenza tra scirocco e tramontana è la zona tra il ponente di Genova e il gruppo del Beigua, con oltre 300 mm di pioggia caduti nella notte: nel capoluogo ligure si registrano strade e sottopassi chiusi per allagamenti, blackout e decine di interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone in difficoltà. Ad Arenzano la protezione civile ha invitato a non usare mezzi ed stata segnalata una voragine in via Manni.

LE PREVISIONI – Dalle prime ore della notte rovesci e temporali forti con fenomeni organizzati e persistenti più probabili su BDE e parte occidentale di C. Precipitazioni diffuse in intensificazione da ponente nel corso della mattinata con cumulate elevate ed intensità fino a molto forte accompagnate ancora da rovesci e temporali forti. Attenuazione dei fenomeni la sera a partire da ponente. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone. Mare localmente agitato su BC.