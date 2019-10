Allarme a Villanova: donna di 47 anni ferita dopo una caduta di circa 3 metri

Villanova d’Albenga. Allarme a Villanova d’Albenga, e più precisamente in frazione Ligo, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15,15.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie, ma stando a quanto riferito una donna di 47 anni sarebbe caduta, per cause ancora da accertare, da una sorta di tettoia nei pressi della sua abitazione.

Avrebbe compiuto un volo di circa 3 metri, impattando violentemente al suolo. Immediato l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Villanova e dell’automedica da Albenga. Nonostante i dolori, in particolare alle gambe, le ferite riportate non sono state giudicate gravi e la donna è stata trasportata, in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.