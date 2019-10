Allaccio all’impianto di depurazione di Borghetto, al via interventi urgenti in viale Che Guevara ad Albenga

Albenga. Ad oggi risultano ultimati (e sono in fase di collaudo da parte della Provincia) i lavori di conferimento all’impianto to di depurazione consortile di Borghetto dei reflui fognari del Comune di Albenga. Ma prima di poter procedere all’allaccio, saranno necessari alcuni interventi urgenti in viale Che Guevara.

Il progetto definitivo esecutivo è già pronto e prevede la risoluzione di alcune criticità che, ormai da tempo (come segnalato già in passato da Ponente Acque Srl), interessano la stazione di pompaggio “Carenda”, situata proprio in viale Che Guevara.

Si tratta di una grossa ed articolata operazione, che avrà un costo di circa 665mila euro, ma fondamentale per ottenere l’allaccio.

Nello specifico, saranno sostituite le quattro pompe di sollevamento e sarà messo in atto un intervento volto alla risoluzione della problematica dell’infiltrazione di acqua salta all’interno della condotta fognaria di collegamento tra il rio Antognano e la stazione di sollevamento.