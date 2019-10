Albisola Superiore. “L’amministrazione Garbarini pensa al recupero del territorio e alla riqualificazione urbana del centro della città”. Con queste parole il Comune di Albisola Superiore presenta la pratica urbanistica discussa nella seduta del consiglio comunale tenutosi lunedì 30 sera, che riguarda sostanzialmente un’istanza di soggetto privato per un permesso di costruire per intervento edilizio in corso Ferrari 84 finalizzato all’insediamento di una media struttura di vendita alimentari ed extra alimentari con conseguente aggiornamento del Puc.

“Stiamo parlando di una buona notizia per Albisola – scrivono dal Comune – ovvero, l’interessamento concreto di un imprenditore che ha avanzato richiesta di acquisto di un immobile di proprietà privata per la sua riqualificazione. Si tratta di un sito molto importante per la città ovvero l’ex distributore di benzina in corso Ferrari, quel luogo ormai fatiscente e abbandonato da 28 anni nel cuore della nostra Albisola. L’operazione che prevede, oltre alla bonifica dell’area e quanto richiesto dalle normative urbanistiche, consiste nella riqualificazione dello stabile e nell’apertura di un piccolo supermercato”.

L’operazione comporterà come opere di urbanizzazione a vantaggio della città a cura e spese del soggetto attuatore (fra le più importanti):

– Marciapiede in fregio a corso Ferrari con aiuola piantumata con nuove alberature;

– Marciapiede, aiuola e parcheggio su via Battisti lato Genova, di proprietà privata e gravata di uso pubblico – Marciapiede, aiuole e sistemazioni stradali su via cesare Battisti e in fregio a corso Ferrari lato Savona;

– Illuminazione pubblica su corso Ferrari e su via Cesare Battisti;

– Marciapiede e raccordo centro storico su via Cesare Battisti angolo via Colombo.

E come opere considerate non di urbanizzazione:

– allacci alla rete del pubblico acquedotto;

– rete di distribuzione dell’energia elettrica (compresa cabina di trasformazione) del gas e delle telecomunicazioni.

– nuovi posti di lavoro e nuova viabilità della zona tra Piazzale Marinetti e via Cesare Battisti.

“Non esultiamo neppure noi per l’arrivo di un nuovo supermercato ad Albisola – ammette l’amministrazione – ma la legge vede prevalere le normative commerciali su quelle urbanistiche (sebbene il nostro PUC impedisca la costruzione di aree commerciali superiori ai 1000mq in quella zona) consentendo l’apertura di attività produttive commerciali sotto i 1500mq, in seno alla legge Bersani del 2006 sulle liberalizzazioni e la conseguente legge regionale del 2017 in materia, presentando una semplice istanza al portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune per la quale l’amministrazione è tenuta a verificare la regolarità del progetto, discuterne e provare ad ottenere il maggior vantaggio per la collettività in materia di opere di urbanizzazione”.

“Il mercato vede una forte domanda da parte dell’imprenditoria commerciale e nessun altro tipo di interventi. Saremmo stati ben lieti ad accogliere qualche privato intenzionato a realizzare in quell’area un museo, una galleria d’arte o un centro di ricerca, ma purtroppo non sono operazioni per le quali i privati sono interessati a vendere i loro beni e men che meno imprenditori motivati ad acquistare e a realizzarne. Una cosa però è chiara e certa: la nostra maggioranza e la nostra amministrazione pensano al recupero del territorio e alla riqualificazione urbana del centro della città pensando a restituire ad Albisola una nuova immagine in una delle zone più centrali del territorio”.