Albisola Superiore, il Pd attacca la maggioranza: “Con l’attuale amministrazione stiamo diventando la città dei supermercati”

Albisola Superiore. “La riqualificazione di un territorio passa dalla valorizzazione del patrimonio esistente – esordiscono i membri del Partito Democratico di opposizione albisolese, in merito al progetto approvato dalla giunta Garbarini che vedrà sorgere un centro commerciale in corso Ferrari, dove per anni è rimasto lo scheletro di un ex distributore.

“Albisola nel corso degli anni si è mano a mano trasformata da città operaia prima in una città dormitorio per diventare con la seconda amministrazione Orsi e l’attuale guidata da Maurizio Garbarini in ‘città dei supermercati’. Ebbene si, con l’approvazione del progetto relativo all’ex distributore IP di corso Ferrari, Albisola si troverà nei prossimi anni ad avere in 500 metri 5 supermercati più 1 ad Albisola Superiore”.

“Calcolando che Coop, Pam e In’s sono, o saranno nel caso delle ultime due, nel nodo centrale della viabilità albisolese (l’incrocio tra corso Ferrari e corso Mazzini) non possiamo che ritenere un aumento del trasporto merci e quindi una maggiore (se possibile) concentrazione di traffico. Se poi pensiamo che sempre più attività di piccoli commercianti locali chiudono forse questa non è una riqualificazione”.

“Per noi del Partito Democratico è fondamentale rivedere il piano del commercio (rimasto intonso dal 2008). Il piano del commercio deve essere uno strumento di pianificazione per l’amministrazione. Lasciarlo in un cassetto per 11 anni significa che le amministrazioni Orsi e Garbarini non hanno pianificato o programmato nulla o peggio non hanno rimodulato la pianificazione originaria alla situazione attuale”.

“Che fare ora? – concludono i membri del Partito Democratico – In quest’ottica bisogna procedere verso una salvaguardia delle piccole attività locali e, insieme, effettuare una concreta pianificazione degli eventuali futuri insediamenti commerciali su un doppio binario: quello di incentivare un investimento nei quartieri periferici e quello di investire su un paese vivo, tramite piccole realtà locali, per essere più attrattivo dal punto di vista turistico. La nostra è una critica dura, forse, ma sempre nell’ottica di migliorare nell’interesse dei cittadini albisolesi”.