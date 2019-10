Albisola Superiore. Ieri pomeriggio gli anziani ospiti della residenza protetta comunale “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore hanno ricevuto la visita di una delegazione dell’Auser.

Faceva parte del gruppo anche il fisarmonicista Franco Bianchi che, col suo strumento, ha accompagnato un gruppo di colleghi volontari che hanno cantato brani liguri e non degli anni 50-60 e 70. L’iniziativa ha raccolto il consenso e l’apprezzamento degli ospiti e di alcuni familiari che erano presenti; questa è stata una ulteriore occasione per gli ospiti di trascorrere qualche ora in allegria.

Foto 2 di 2



“Il nostro obiettivo – afferma l’assessore Calogero Sprio – è quello di offrire un ventaglio molto ampio e diversificato di attività ed esperienze che intrattengano i nostri anziani; la valenza di questi spazi può essere unicamente di carattere ludico oppure si propone di lavorare sulle competenze cognitive residue affinché esse possano essere rafforzate e, finché è possibile, essere mantenute”.

“In ogni caso – aggiunge Sprio – la nostra mission è quella di offrire loro la migliore qualità di vita possibile compatibilmente con le loro disabilità e limitazioni. Questo si avvale certamente anche del contatto col territorio cittadino e l’incontro e il confronto con una serie di agenzie che ci supportano in questo lavoro”.