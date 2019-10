Albisola Superiore. Come da programma dopo l’arrivo dei finanziamenti e dell’autorizzazione a procedere di Regione Liguria a seguito dell’assegnazione dell’incarico a cooperativa specializzata sono iniziati i lavori di pulizia dell’alveo del rio Basco che riguarderanno il tratto a partire dalla località Pace (dall’altezza del Santuario) fino all’innesto del rio nel torrente Sansobbia.

L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale albisolese che ha dato il via al piano di interventi su rii e torrenti cittadini, con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico e operare per la messa in sicurezza del territorio.

Foto 2 di 2



Nel corso di questa settimana inizierà l’intervento anche sul rio Montegrosso a Ellera.

Dopo gli interventi con maestranze comunali sui rii minori (Boraxe, Carpineto e Nifossè) procedono i lavori più ingenti su altri due rii importanti del territorio albisolese.