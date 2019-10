Albisola, scontro auto-moto in via Vittorio Veneto: centauro in ospedale

Albisola. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo mezzogiorno, a Albisola Superiore.

L’incidente, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si è verificato in via Vittorio Veneto. A scontrarsi violentemente sono state un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro.

Sbalzato dalla sella è caduto rovinosamente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, i militi della croce oro mare di Albissola, che stanno soccorrendo il ferito proprio in questi minuti.