Albisola Superiore. Le squadre hanno iniziato ad allenarsi da settimane ed alcune hanno già giocato tornei e amichevoli, ma la stagione 2019/20 dell’Albisola Pallavolo è ufficialmente iniziata nella serata di venerdì 11 ottobre con la presentazione di tutte le formazioni.

A partire dalle ore 20 nel PalaBesio di Albisola Superiore si sono radunati tutti i giocatori e le giocatrici della società del presidente Nerino Lo Bartolo. Una ad una le compagini hanno sfilato, applaudite dalle oltre trecento persone presenti in tribuna.

Iglina Albisola in Serie C femminile e Spinnaker Albisola in Serie C maschile saranno le squadre di punta di una società che avrà al via anche una formazione in Serie D femminile e poi, nell’esteso ambito giovanile, team in ogni categoria, fino al minivolley.

Una società che vanta un elevatissimo numero di tesserati e che, con una serata di presentazione in grande stile, ha dato il via ad un’annata sportiva che si preannuncia ricca di soddisfazioni per atleti, tecnici e dirigenti.