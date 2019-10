Albissola Marina, il centro regionale “Libertas” organizza un corso di primo soccorso

Albisola Marina. La scuola regionale di formazione fportiva del “Centro regionale Libertas” organizza – per il 7 novembre 2019 dalle 18 alle 23 – un corso di primo soccorso (Blsd e Blsd pediatrico).

Il corso avrà una durata di cinque ore e sarà tenuto da operatori qualificati e certificato dal 118. Si svolgerà ad Albissola Marina (Palapagnini e Palestra Grana) e avrà un costo di euro 60 (sessanta) per l’abilitazione, mentre per il richiamo (3 ore) è stato fissato in Euro 30 (trenta). Le adesioni vanno effettuate presso la segreteria regionale Libertas, lungomare Matteotti 1- Savona (mail libertasliguria@libero.it ) inviando l’apposito modulo e copia del bonifico del pagamento.

La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere una certificazione della validità di 24 mesi. Il corso si effettuerà con un numero minino di dieci iscritti. Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di retraining.

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 3485440956. Le iscrizioni si chiudono il 31 ottobre 2019.