Albisola Superiore. Ieri mattina presso la residenza protetta comunale “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore si è tenuta la festa dei nonni che ha visto la partecipazione dei bambini della 2^ materna del polo d’infanzia 06 “Asilo del Centro”.

“Si è trattato – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio – di un bellissimo momento di incontro e condivisone fra gli anziani e i piccini; questi ultimi hanno portato all’interno della nostra struttura una ventata di allegria e hanno interagito con molti ospiti ai quali hanno donato dei palloncini di auguri e dei disegni da loro realizzati per l’occasione; gli anziani sono stati colti di sorpresa da questa visita e hanno manifestato grande apprezzamento e commozione”.

Foto 2 di 2



I bambini, sotto la guida delle maestre e della volontaria nonna Nic, si sono esibiti cantando in modo impeccabile diverse canzoni; al termine dello spettacolo si è tenuto un piccolo rinfresco offerto in parte dalla struttura ed in parte dall’Asilo del Centro.

“La festa di ieri– prosegue l’assessore Sprio – era finalizzata a portare un po’ di gioia e spensieratezza ai nostri anziani ma aveva come obiettivo anche quello di recuperare una collaborazione con l’Asilo del Centro portata avanti a lungo e con grande profitto in passato; intendiamo incrementare questi spazi – precisa Sprio – perché li consideriamo utili ed arricchenti tanto per gli anziani quanto per i bambini; in particolare riteniamo che laddove è possibile sia importante valorizzare le competenze residue dei nostri ospiti valorizzando il loro status di nonni che puo’ essere un po’ ricondotto anche ad una funzione sociale di chi ha qualcosa da raccontare. Ma qui non vogliamo anticipare troppo quello che è già diventato un progetto per il prossimo Natale”.