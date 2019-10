Albenga, tanti progetti delle associazioni del territorio per anziani e non solo

Albenga. Inizieranno in questi giorni alcuni dei progetti nati all’interno di una iniziativa più ampia rivolta al mondo della terza età, portata avanti da ADA Associazione Diritti degli Anziani, in qualità di soggetto capifila, Acli, Auser, Anteas e Avo. Il Comune di Albenga, in particolare gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura, ha accolto in modo positivo questi eventi formativi valutandone la forte valenza sociale e lo spirito cooperativo emerso in fase di progettazione.

“Si tratta di progetti compresi nel patto di sussidiarietà e pertanto finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – afferma l’assessore Simona Vespo – Una delle cose belle di questa iniziativa è che le associazioni si sono messe insieme per fare dei microprogetti rivolti agli anziani che vogliono sentirsi ancora attivi, stare al passo con i tempi e le nuove tecnologie, ma non solo, infatti ci sono tanti altri incontri che potrebbero essere di interesse per tutti”.

“Questa iniziativa è particolarmente importante perché ci mostra come progettare insieme può portare ad obiettivi comuni”, aggiunge Martina Isoleri, consigliere delegato alla biblioteca, al volontariato e alle farmacie.

Queste le date dei diversi progetti:

• 22,23,29,30 ottobre e il 4,11 novembre presso la biblioteca di Albenga si terranno due corsi di formazione a cura di ADA (“Bio Cosmesi naturale in famiglia” –il 30 ottobre e 4,6,13 novembre dalle 16,30 alle 18,30 – e “l’uso degli spray anti-aggressione”- il 22,29 ottobre dalle 16,30 alle 18,30)

• “Insieme per conoscere e condividere” incontro promosso da Anteas presso le opere parrocchiali di San Michele giovedì 24 ottobre alle ore 15,30. Il T.Colonnello Sergio Pizziconi Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga parlerà della sicurezza ed in particolare della prevenzione di furti e truffe

• “Il telefono senza dubbi”, a cura di Acli, a partire da mercoledì 23 ottobre ( le altre date sono 30 ottobre e 6-13 novembre) presso il Centro Ricreativo Anziani

• “Scoprire il territorio attraverso i luoghi del cuore”, a cura di Auser Savona presso il Centro ricreativo Anziani “Ausilia”( venerdì 11 ottobre alle ore 12,00 visita guidata alla città di Albenga e i suoi musei, venerdì 25 ottobre alle ore 14,00 seconda parte della visita guidata ad Albenga, venerdì 8 novembre presso il Centro Anziani si terrà la giornata conclusiva con giochi e rinfresco)

Gli incontri sono aperti a tutti. “Ringraziamo il Centro Anziani per essersi reso disponibile ad accogliere questo progetto”, dichiara l’amministrazione comunale.